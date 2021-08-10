روبرتسون يوضح مدى خطورة إصابته والكشف عن مدة الغياب

ضربة قوية لليفربول مع بداية الموسم

كشفت تقارير إنجليزية عن مدة غياب نجم ليفربول أندرو روبرتسون، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الودية ضد أتلتيك بيلباو.

وتعرض روبرتسون إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل الأيمن، منعته من استكمال المباراة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو الودية في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، حيث تعادلا بهدف لمثله.

ما هي مدة غياب روبرتسون عن الملاعب؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن نادي ليفربول سيفقد خدمات ظهيره الأيسر، روبرتسون في أول جولة من الدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن من المتوقع غياب روبرتسون عن ليفربول لفترة تتراوح مابين 3-4 أسابيع أي سيغيب عن أول 3 جولات لليفربول في الدوري الإنجليزي، وقد يعود بعد فترة التوقف الدولي القادم في سبتمبر.

كيف كان التعليق على إصابة روبرتسون؟

علق الألماني، يورجن كلوب على إصابة روبرتسون، وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين بذلك، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير".

بينما قال الاسكتلندي في تصريحات نشرها ليفربول وطمأن الجماهير:"إصابتي ليست كبيرة، فقط تلف في الأربطة، سأتعالج يوميًا لأعود سريعًا".

وسيفتتح ليفربول موسمه بمواجهة نورويتش سيتي يوم 14 أغسطس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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