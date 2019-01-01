روبرتسون يتفوق على ألبا، أفضل الأظهرة "هجوميًا" في أوروبا

ثنائي ليفربول يتفوق على ثنائي برشلونة

كان فوز ليفربول الساحق 5/0 على واتفورد يوم الأربعاء الماضي ملحوظًا، ليس فقط لأنه أبقى ليفربول على الصدارة، بل لأنها المرة الأولى في تاريخ البريميرليج، التي يُساهم فيها المدافعون في صناعة 5 أهداف.

الظهير الأيمن الشاب ألكسندر أرنولد تفوق على نفسه وصنع 3 أهداف، فيما تكفل الظهير الأيسر أندي روبرتسون بصناعة هدفين، وهو ما يُعني أنهما من أبرز مفاتيح ليفربول هذا الموسم.

قبل هذا الموسم، لم يشهد البريميرليج نجاح أي مدافع في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة، لكن الأمر حدث مرتين في أقل 70 يومًا "المرة الأولى حين صنع كايل ووكر بيترز هدفين لتوتنهام أمام بورنموث في البوكسينج داي".

وقال كلوب قبل مباراة ديربي ميرسيسايد عندما سئل عن تفوق أظهرته في صناعة الأهداف "هذا أصبح مهمًا للغاية، هذه كرة القدم الحديثة. إذا سألت ولدًا صغيرًا ما هو مركزك المفضل؟ لا أعتقد أن الكثير من الأولاد سيقولون أريد أن أكون ظهيرًا. لكن كرة القدم تغيرت وأصبح هذا المركز أكثر أهمية".

وعندما غاب أرنولد في الفترات الأخيرة، افتقد ليفربول لأحد مفاتيح لعبه، وقد نجح الظهير الشاب في حجز مكانه الأساسي، ما جعل ليفربول يقوم بإعارة ناثانيل كلاين لبورنموث، وبالمقارنة بينهما سنجد تفوقًا واضحًا لأرنولد.

فأرنولد في مباراة واتفورد فقط صنع 3 أهداف، في المقابل كلاين اكتفى بصناعة هدفين في 77 مباراة مع ليفربول!

لكن أين موقع الثنائي بين أفضل الأظهرة على المستوى الهجومي في أوروبا، هذا ما يوضحه الجدول التالي الذي أعده دونكان ألكسندر للنسخة الأجنبية من موقع جول.

أفضل الأظهرة الهجومية هذا الموسم حتى الآن