"لا يبدو حزينًا".. روبرتسون يتحدث عن أزمة تجديد صلاح وارتباط أرنولد بريال مدريد

ماذا قال نجم الريدز؟

تحدث آندي روبرتسون نجم ليفربول، عن الجدل المثار في الوقت الحالي بشأن تجديد عقد نجم الفريق، المصري محمد صلاح، الذي صرّح بأنه محبط من إدارة ليفربول، التي لم تتقدم له بعرض للتجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه "أقرب للرحيل من البقاء في النادي".

وينتهي عقد الثلاثي صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ بالمجان اعتبارًا من يناير المقبل، على أن يتم الانتقال الفعلي بنهاية الموسم.

وقال روبرتسون في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد (غدًا) في دوري أبطال أوروبا: "بالنسبة لنا كلاعبين، ليس لدينا أي دور في ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أنك تنظر إلى صلاح اليوم وأمس، إنه محترف للغاية، هذا ينطبق أيضًا على ترينت وفيرجيل، كل واحد منهم يركز على المباراة التالية، لقد كانوا قادة هذا الموسم لا شيء يشتت انتباههم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "صلاح لا يبدو حزينًا، يأتي إلى التدريب كل يوم بابتسامة على وجهه، في صالة الألعاب الرياضية وفي الملعب التدريبي يعمل بجد أكبر من أي وقت مضى، إنه واحد من أسعد الأشخاص في الملعب التدريبي، يبدو سعيدًا في جميع الأوقات، إنه شخص شديد التركيز، سيقضي وقته الآن في التركيز على المباراة، هذا ما يفعله أفضل اللاعبين في العالم".

وسُئل عن ارتباط أرنولد بالانتقال لريال مدريد، فعلق: "إنه أحد أقرب أصدقائي في غرفة الملابس، لقد قطعنا الطريق معًا، إنه لاعب رائع وشخص رائع، جودته تتحدث عن نفسها، أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل (كظهير أيمن)، يثبت ذلك عامًا بعد عام، ولا يزال شابًا بما يكفي ليتحسن أكثر، هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة له، لديه إرادة للنجاح والتعلم وقد رأينا ذلك هذا الموسم".

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، ضم الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن النادي الإنجليزي يحتل صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما يأتي الميرنجي في المركز 18 برصيد 6 نقاط.