رواتب مجلس الإدارة تخلق الجدل.. برشلونة ينفي "المعلومات الكاذبة" في بيان رسمي!

النادي الكتالوني ينفي معلومات كاذبة في بيانه الرسمي..

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني يرد فيه على ادعاءات وصفها بالكاذبة من أحد البرامج التليفزيونية على القناة الثالثة الكتالونية.

وكان برنامج "أونزي" على القناة الثالثة قال إن إحدى النقاط التي سيتم التصويت عليها في المجلس العمومي للنادي هو تخصيص رواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

حال حدوث ذلك، فستكون المرة الاولى بتأريخ النادي التي يحصل فيها هذا الأمر، كما أفاد البرنامج أنه من أجل تمرير هذا القرار سيتم إدراجة ضمن قائمة من النقاط التي سيتم التصويت عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نفى النادي الكتالوني هذا الأمر في بيان رسمي، جاء فيه: "يوم الخميس في برنامج (أونزي) التليفزيوني الكاتالوني، تم بث معلومات عن شيء يصفه نادي برشلونة بأنه كاذب".

وأردف البيان: "لم يناقش مجلس إدارة برشلونة مطلقًا في اجتماعه إمكانية حصول أعضائه على الرواتب من قبل النادي، ولم تطرح نائبة الرئيس إيلينا فورت هذا الأمر مطلقًا مع مجلس الإدارة ولم تتم مناقشته ولم يخلق أي جدل بين أعضاء مجلس الإدارة".

TOD

وختم البيان وصف المعلومات الصادرة عبر برنامج "أونزي" بأنه بمثابة "هجوم خطير على المؤسسة، وعلى الحقيقة".