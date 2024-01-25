ركله فأصبح مليونيرًا .. هازارد يلتقي بضحيته الذي تحول إلى "ملك الفودكا"

حياة الفتى الصغير تغيرت تمامًا

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الواقعة، اجتمع النجم البلجيكي إيدين هازارد من جديد بفتى الكرات الذي ركله في إحدى مباريات تشيلسي.

في عام 2013 أثار تشارلي مورجان ضجة هائلة في إنجلترا، بعد تورطه في مشاجرة مع هازارد خلال مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

هازارد صدم جميع المتابعين بركل الفتى الصغير وقتها ليتلقى البطاقة الحمراء ويتعرض لحملة هجوم عنيفة بمختلف وسائل الإعلام، وبعد كل هذه السنوات كان اللقاء بينهما مختلفًا تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن هازارد وصبي الكرات سابقًا التقيا في جلسة تصوير خاصة للشركة التي أنشأها مورجان لتجارة المشروبات الكحولية "Au Vodka".

ونشر البلجيكي المعتزل عدة صور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مورجان، حيث وقف معه وهو يحمل كأسًا من الخمر.

وكتب هازارد:"الشيء الجميل في التقاعد هو رؤية الأصدقاء القدامى مرة أخرى، لقد قطعت شوطًا طويلًا خلال 11 عامًا يا صديقي".

وكانت حياة مورجان قد تغيرت تمامًا بعد واقعة هازارد بسنوات قليلة، حيث أصبح رجل أعمال ناجحًا في مجال تجارة الخمور، ووصلت ثروته إلى حوالي 40 مليون جنيه استرليني بسبب تجارته الناجحة مع شريكه وصديقه جاكسون كوين.