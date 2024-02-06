رقم لا يُصدق .. عرض مذهل من النصر لجمع رونالدو بزميله السابق في ريال مدريد

النصر يريد أن يجمع الصديقين والعدوين

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كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عن استعداد النصر لتقديم عرض مذهل للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد وزميل كريستيانو رونالدو السابق في ريال مدريد.

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النادي السعودي حريص على دعم دفاعه بمدافع جديد الصيف القادم، وقد وقع اختياره على الفرنسي رفائيل فاران مدافع اليونايتد الذي سيُصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري، إذ رفض ناديه الإنجليزي تفعيل البند الموجود في عقده ويسمح بتمديده لموسم جديد.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن النصر عرض على صاحب الـ30 عامًا راتبًا سنويًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني، موضحة أن هذا الراتب الكبير بجانب خروج اللاعب من حسابات مدربه إيريك تين هاج قد يدفعه للموافقة على الانتقال للدوري السعودي ومزاملة رونالدو مجددًا.

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يُشار أن النصر حال نجح في ضم فاران سيجمعه مع "عدوه" السابق، إيمريك لابورت، والذي ضمه من مانشستر سيتي الصيف الماضي.

الدوري السعودي وحسب جميع المصادر المتابعة سيُواصل الصيف القادم استقطاب النجوم من الدوريات الأوروبية، وذلك رغم الهدوء الذي ساد سوق الانتقالات الشتوي.

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