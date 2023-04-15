رقم كريستيانو رونالدو في خبر كان .. إرلينج هالاند نحو تاريخ جديد بالدوري الإنجليزي

النجم النرويجي يكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

قدم النجم النرويجي إرلينج هالاند مباراة رائعة أمام نظيره ليستر سيتي نجح من خلالها في صناعة تاريخ خاص به في الدوري الإنجليزي.

هالاند سجل الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي في المباراة خلال الشوط الأول منها قبل أن يقوم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتبديله بين الشوطين.

معادلة رقم محمد صلاح

هالاند وصل لهدفه رقم 32 ليعادل رقم محمد صلاح نجم ليفربول الخاص بأكثر اللاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة بالدوري الإنجليزي وهو الرقم الذي حققه محمد صلاح في 2018.

الفارق بين هالاند وصلاح أن النجم الدنماركي سجل أهدافه الـ 32 في عدد مباريات أقل، وعدد دقائق أقل بالتبعية.

صلاح كان قد سجل الـ 32 هدفًا في موسم 2017\18 في 38 مباراة و3243 دقيقة، بينما هالاند سجلهم في 29 مباراة فقط، و2232 دقيقة أي أقل حوالي ألف دقيقة عن المصري.

تجاوز سجلات النجوم

بمعادلته لمحمد صلاح تجاوز هالاند أرقام تخص أساطير في الدوري الإنجليزي، على رأسهم كريستيانو رونالدو ولويس سواريز اللذان سجلا 31 هدف في موسم واحد كأفضل سجلاتهم، وتيري هنري وروبن فان بيرسي وهاري كين أصحاب الـ 30 هدفًا.

على بعد هدفين من تاريخ جديد

إرلينج هالاند أصبح أيضًا على بعد هدفين من أن يكون أكثر من سجل على الإطلاق في موسم واحد من تاريخ الدوري الإنجليزي عبر كافة المواسم سواء تلك التي شهدت 38 مباراة أو 42 مباراة.

الرقم الحالي يملكه الثنائي أندرو كول وآلان شيرار بواقع 34 هدفًا في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي تكرر في موسمي 1993\94 و1994\95.

ماذا قدم هالاند أمام ليستر سيتي؟