جماهير برشلونة لم تحب ذلك القميص.. الكشف عن رقم أولمو مع النادي الكتالوني

ليس الرقم المفضل لجماهير برشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن الرقم الذي سيرتديه داني أولمو، الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة، قد أعلن صباح اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الإسباني صاحب الـ 26 عامًا، قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني، مقابل 55 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى ست مواسم حتى صيف 2030.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن أولمو، سيرتدي مع برشلونة، القميص رقم 20، وهو الرقم الذي ارتداه سيرجي روبيرتو، لاعب الفريق من قبله، ومن قبلهم النجم البرتغالي ديكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أنه أثناء توقيع العقود، أهدت إدارة برشلونة، العديد من القمصان التي تحمل اسم ورقم اللاعب إلى عائلته وأصدقائه الذين رافقوه في هذا اليوم المميز.

رقم قميص أولمو مع برشلونة، لن يكون هو الأفضل بالنسبة للجماهير، إذ يذكرها بفترة روبرتو، مع الفريق الكتالوني، ولم تكن تلك الفترة هي الأفضل، ولم يحقق اللاعب الإسباني النجاحات المنتظرة منه.

جدير بالذكر أن أولمو قد بدأ مسيرته في صفوف برشلونة، وتدرج بين الفئات السنية حتى رحل عن البلوجرانا في عام 2014 متجهًا إلى دينامو زغرب الكرواتي، ومنه إلى لايبزيج الألماني.