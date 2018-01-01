رقم فريد لآنخيل كوريا في 2018

قارب عام 2018 على النهاية، وكوريا خرج منه برقم جيد للغاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق آنخيل كوريا لاعب وسط أتليتكو مدريد رقمًا فريدًا في 2018، وهو بكونه أكثر لاعبي الدوري الإسباني لعبًا للمباريات في جميع البطولات.

ولعب كوريا 59 مباراة في جميع البطولات عام 2018، مما يجعله يتفوق بفارق مباراتين عن بابلو ساباريا لاعب إشبيلية، وإن كان الأخير قد بدأ 47 مباراة فيما لم يبدأ كوريا سوى 37 مباراة.

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وجاء ترتيب الخمسة الأوائل حسب الجدول التالي:

اللاعب الفريق عدد المباريات عدد المباريات كأساسي آنخيل كوريا أتليتكو مدريد 59 37 بابلو ساباريا إشبيلية 57 47 فرانكو فازكيس إشبيلية 56 47 إيفر بانيجا إشبيلية 55 53 ساؤول نيجيز أتليتكو مدريد 55 52

ولم يغب صاحب الـ23 عامًا عن أي مباراة لأتليتكو مدريد هذا الموسم، إذ لعب 17 مباراة في الليجا و6 مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في كأس ملك إسبانيا بجانب لقاء السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد في أغسطس الماضي.

وقد أحرز خلال تلك المباريات الـ26 ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرين.