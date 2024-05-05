رقم عمره 59 عامًا.. تشابي ألونسو يزيد أوجاع بايرن ميونخ!

رقم قياسي جديد لكتيبة تشابي ألونسو...

استمر قطار باير ليفركوزن، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، في حصد النقاط في الدوري الألماني، وتمكن من تحقيق فوزًا عريضًا على آينتراخت فرانكفورت، بخمسة اهداف مقابل هدف، في الجولة 32 من الدوري الألماني.

وحقق باير ليفركوزن، لقب الدوري هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، واستمر الفريق في سلسلة اللاهزيمة حتى بعد حسم اللقب.

وبعد فوز اليوم تمكن الفريق الألماني من معادلة الرقم القياسي الأوروبي، في سلسلة اللاهزيمة بعد وصوله للمباراة 48 على التوالي دون أي خسارة في كافة المسابقات، ليعادل رقم بنفيكا البرتغالي، الذي حققه في الفترة من ديسمبر 1963 وفبراير 1965.

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وفي حال عدم خسارة ليفركوزن، في المباراة القادمة أمام روما، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، سيصل إلى المباراة 49 في كافة المسابقات دون أي خسارة، فسيحقق الفريق الألماني أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الأندية الأوروبية.

جدير بالذكر أن ليفركوزن، أمامه مباراتين في الدوري الألماني على نهاية المسابقة، وفي حال عدم خسارته في أي منهما سيصبح الفريق الأول في التاريخ الذي يحقق اللقب دون أي هزيمة.