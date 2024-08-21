رقم ضخم من الهلال لإقناع جواو كانسيلو بالانتقال إلى دوري روشن السعودي

الهلال يود تعويض الرحيل المرتقب لمدافعه السعودي

حدد الهلال المدافع البرتغالي جواو كانسيلو كهدف أول لتعويض الرحيل المنتظر لظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وقد قدم له عرضًا ضخمًا لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

كانسيلو يعيش حالة من الضباب بشأن مستقبله، إذ خرج من حسابات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ولا يبدو برشلونة قادرًا على شرائه نهائيًا أو حتى تجديد إعارته لموسم آخر بسبب أزمته الاقتصادية.

صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت وصول عرض سعودي رسمي للظهير الأيمن المتميز بالقدرات الهجومية، وقد نقلت عن صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أنه وصل إلى 16 مليون يورو سنويًا.

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صحيفة ريكورد البرتغالية أوضحت من جانبها أن وجود جورج جيسوس على رأس الإدارة الفنية للهلال يُمثل سببًا آخر لإقناع كانسيلو بارتداء القميص الأزرق، خاصة أنهما سبق أن عملا معًا في بنفيكا.

صحيفة "الجارديان" الإنجليزية أوضحت أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على عائد مالي جيد من بيع كانسيلو المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2027، ولذا يُشجعه على قبول العرض السعودي.