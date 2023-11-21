رقم صادم .. أتلتيكو مدريد يتمسك بموقفه في بيع جواو فيليكس رغم انهيار مستواه

أتلتيكو مدريد يواصل تمسكه بموقفه فيما يخص عملية بيع جواو فيليكس..

جاءت البداية الرائعة التي حظي بها جواو فيليكس لمسيرته مع نادي برشلونة الإسباني ارتياحًا لدى منافسه المباشر، أتلتيكو مدريد، الذي يملك بطاقة اللاعب البرتغالي الدولي.

لكن بعد أكثر من شهرين على تلك البداية الرائعة، التي تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف بقميص برشلونة، الذي يلعب معارًا في صفوفه حتى نهاية موسم 2023-2024، فإن جواو فيليكس لم يتمكن من التسجيل في 11 مباراة متتالية مع النادي الكتالوني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أتلتيكو مدريد أكثر من يشعر بالقلق من حالة الجفاف التهديفي التي يعيشها فيليكس، حيث يعرف "الروخيبلانكوس" جيدًا ما يحدث عندما يفقد البرتغالي ثقته في نفسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقرير أشار إلى أن أتلتيكو مدريد يريد تألق فيليكس، حيث لا يرغب في أن يتخلى عن موقفه بالحصول على مبلغ يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو مقابل بيعه إلى أي نادٍ مهتم بخدماته.

وبالنظر إلى الموقف الحالي، فإنه ليس من المستبعد أن تتم إعارة فيليكس مرة أخرى في الموسم المقبل، سواء إلى برشلونة أو أي فريق آخر، لانتظار الانفجار الكبير في مسيرة البرتغالي الشاب.