رقم سهل على ليفربول.. ليون يحدد ثمن "بديل محمد صلاح"

ليفربول يريد تأمين نفسه بشكل كبير في مسألة مستقبل المصري محمد صلاح

تتلاقى مصالح العديد من الأطراف حين يتعلق الأمر بصفقة انتقال الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي من فريقه ليون إلى الأندية الراغبة في ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

النادي الفرنسي يريد إنعاش خزائنه وتحسين أوضاعه الاقتصادية في أعقاب قرار الهبوط الرسمي نظير الأعباء المالية، على أن تتم مراجعة وضعية هبوطه المؤقت مع احتمال أن تصبح دائمة.

من أهم الفرق التي رصدت ريان شرقي خلال الفترة الأخيرة كهدف محتمل، ليفربول الإنجليزي الذي يضعه احتمالًا لتعويض محمد صلاح، وكذلك تشيلسي وعدد من أندية الدوري الإنجليزي.

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موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في أخبار الانتقالات، تحدث عن الرقم الذي حدده نادي ليون الفرنسي من أجل ترك ريان شرقي يرحل عن صفوف العملاق الذي يمر بفترة صعبة في تاريخه.

وأكد الموقع أن الرقم الذي حدده ليون لترك ريان شرقي الذي لا يملك شرطًا جزائيًا في عقده، يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، وهي القيمة التي لن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لكبار أندية الدوري الإنجليزي وأهمهم ليفربول.