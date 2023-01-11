رقم سلبي رغم التسجيل .. أبرز ما قدمه ميسي في مباراته الأولى بعد العودة إلى باريس

أبرز ما قدمه ليونيل ميسي في مباراته الأولى بعد العودة إلى باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

جاءت عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ناديه باريس سان جيرمان مظفرة، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على أنجيه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" لحساب الجولة 18 في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي.

مواجهة أنجيه هي المباراة الأولى التي يشارك فيها ميسي مع باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي.

وتمكن ميسي من تسجيل هدف باريس سان جيرمان الثاني في المباراة، تحديدًا في الدقيقة 72، ليضمن حصول فريقه على النقاط الثلاث.

ماذا قدم ميسي أمام أنجيه؟

ميسي شارك أساسيًا في مواجهة أنجيه، وخاض كافة دقائق المباراة، وتمكن من تسجيل هدف من تسديدتين فقط، حيث تصدى الدفاع للتسديدة الثانية.

وفي المجمل، لمس ميسي الكرة 77 مرة، وتمكن من تقديم 45 تمريرة صحيحة من أصل 54 محاولة بنسبة دقة بلغت 83%.

فيما قدم ميسي تمريرة مفتاحية واحدة في المباراة، وصنع فرصة خطيرة أيضًا إلى جانبها.

وتمكن ميسي من إتمام مراوغة صحيحة فقط في المباراة، من أصل ثلاث محاولات، وتمكن من الفوز بخمسة صراعات أرضية من أصل عشر محاولات.

لكن الرقم الأبرز لميسي في المباراة، كان خسارته للاستحواذ عشرين مرة، وهو رقم كبير بالنسبة إلى لاعب بقيمة النجم الأرجنتيني.