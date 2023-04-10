رقم خرافي .. نجم التعاون يُحقق ما عجز عنه نجوم الهلال والنصر والاتحاد

رقم تاريخي لنجم التعاون في دوري المحترفين السعودي

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حفر كاكو نجم التعاون اسمه بحروف من ذهب في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا عجز عن تحقيقه كافة نجوم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب طوال مشاركاتهم في البطولة.

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صانع الألعاب القادم من باراجواي أصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد من دوري المحترفين السعودي، وذلك بعدما صنع الهدف الـ13 هذا الموسم خلال مباراة الأمس أمام الاتفاق.

صاحب الـ28 عامًا لعب جميع مباريات الموسم الجاري من دوري روشن الـ22، ولم يكتف بصناعة 13 هدفًا بل أحرز 4 أهداف كذلك.

التعاون كان قد ضم كاكو من نيويورك ريد بولز الأمريكي في يناير 2021 ومازال عقده ساريًا حتى صيف 2025.

اللاعب الذي يُجيد اللعب في مركزي الجناح وصناع الألعاب لعب مع سكري القصيم 53 مباراة في جميع البطولات سجل بها 19 هدفًا وصنع 21.

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