رقم خاص للحضور الجماهيري في الدوري السعودي للمحترفين

استطاع الموسم الحالي أن يتخطى الرقم القياسي للحضور الجماهيري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي تسجيل أفضل رقم للحضور الجماهير في تاريخ البطولة.

ووصل عدد الحضور خلال الموسم إلى 1,677.908 مشجعاً ومشجعة في النسخة الحالية خلال 202 مباراة أقيمت حتى الآن وذلك وفقاً لإحصاءات وأرقام موقع الدوري السعودي للمحترفين.

واستطاع الموسم الحالي أن يتخطى الرقم القياسي للحضور الجماهيري و الذى كان في موسم 2014-2015 حيث بلغ حينها 1.664.652 مشجع.

🏆 الدوري السعودي

الشباب 🆚 الأهلي

⌛️ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملز

📺 KSA Sports



الأهلي يحاول الاقتراب من المربع الذهبي، والشباب للحفاظ على مركزه ثالثًا.. مواجهة قوية في الدوري اليوم! 👀 pic.twitter.com/IK6onT9qOw — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

واحتاجت مباريات النسخة الحالية في الدوري الموسم الحالي خوض فرق المسابقة لـ 15 جولة ليتخطى حضورها الجماهيري حاجز المليون، حيث أعلنت رابطة دوري المحترفين في التاسع من يناير من العام الحالي 2019، تجاوز الحضور الجماهيري لـ "مليون مشجع".

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وتفوق حضور الموسم الحالي بعد 15 جولة فقط على حضور 25 جولة في الموسم الماضي، حيث تجاوزت حاجز المليون ووصلت 1,039,565 مشجع.

واحتاج الموسم الماضي 25 جولة لإعلان رابطة دوري المحترفين السعودي حضور 1.004.306 مشجع.