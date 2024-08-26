رقم تاريخي.. سلوت يحقق ما فشل فيه كلوب طوال 8 سنوات مع ليفربول!

في مواجهة برينتفورد..

تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في ملعب آنفيلد، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، بالعلامة الكاملة، بعد الانتصار في الجولة الأولى على حساب إبيسويتش تاون، في الجولة الافتتاحية.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ليفربول تمكن تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت من تحقيق رقم مميز للغاية، لم يتمكن المدرب الألماني يورجن كلوب من بلوغه طوال فترة قيادته الريدز.

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وأوضحت أن ليفربول أكمل "92% من تمريراته بشكل صحيح في مباراة برينتفورد، وهي أفضل نسبة دقة تمرير للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004".

وتولى سلوت قيادة ليفربول بداية من الموسم الجاري، خلفًا لكلوب الذي درّب الفريق خلال الفترة بين أكتوبر 2015 ومايو 2024، وتوّج معه بكل البطولات الممكنة (باستثناء الدوري الأوروبي).