رقم تاريخي سلبي لدفاع نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تسبب قائد نوريتش سيتي، جرانت هانلي، في خطأ قاتل وسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بالخطأ في مرماه، أمام ليفربول.

وفي الدقيقة السابعة من المباراة الافتتاحية للدوري، تقدم أوريجي من الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية ارتطمت بالمدافع هانلي ودخلت الشباك.

وتعد هذه المرة الثانية، في تاريخ البريمرليج، التي يُسجل فيها الهدف الأول بالدوري، من هدف عكسي، بعد هدف والكر عندما كان لاعباً في توتنهام أمام مانشستر يونايتد في 2015/16.

وتشير النتيجة إلى تقدم ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كلاً من هانلي، ومحمد صلاح وفان دايك.