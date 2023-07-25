رقصة وصورة.. مجنون رونالدو يلتقي بنيمار عقب ودية النصر وباريس سان جيرمان

تفاصيل لقاء نيمار مع الفتى الأمريكي الشاب؟

أصبح النجم البرازيلي نيمار جونيور، أحدث لاعب كرة قدم يلتقي بفتى اليوتيوب الشاب دارين واتكينز، صاحب برنامج iShowSpeed، عقب المباراة الودية اليوم بين النصر وباريس سان جيرمان.

وحقق الفتى الأمريكي نجاحًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حبه الشديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبلغ الشاب الأمريكي 18 عامًا، وعلى الرغم من عدم دخوله إلى ملعب المباراة اليوم إلا أنه تمكن من مقابلة نيمار الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء وبعد ذلك شارك صورة شخصية معه ورقصة ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر نيمار مع باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم ولكن دون مشاركته بسبب غيابه لفترة طويلة نتيجة الإصابة، وحاجته لوقت كافي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وكان نجم اليوتيوب مشغولًا جدًا هذا الأسبوع حيث كان حاضرًا لمشاهدة مباراة ليونيل ميسي الأولى في أمريكا مع إنتر ميامي، وقبلها التقى برونالدو وحقق حلم حياته.