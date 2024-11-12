"رقصة إنييستا الأخيرة".. كلاسيكو الزمن الجميل يعود في طوكيو!

لمحة من الأيام الخوالي بين ريال مدريد وبرشلونة

سيعود الزمن الجميل لكلاسيكو كرة القدم الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة ولكن هذه المرة ليس في إسبانيا، بل في العاصمة اليابانية طوكيو.

نادي برشلونة أعلن عبر حساباته الرسمية إقامة مباراة ودية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو، وتم طرح التذاكر بالفعل لحضور الحدث المرتقب.

المباراة ستقام يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب أجينوموتو بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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ويشارك من طرف برشلونة كل من أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وبويان كريكيتش وخافيير ماسكيرانو ورافاييل ماركيز وريفالدو، بينما يشارك من طرف ريال مدريد كل من لويس فيجو وستيف مكمانمان وإيكر كاسياس وروبرتو كارلوس وجوليو بابتيستا.

وتمت عنونة الحدث بأنه "الرقصة الأخيرة لإنييستا" الذي أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، مع عبارة دعائية: "لأول مرة في اليابان.. الأساطير يلتقون في ملعب أجينوموتو".