رفع الراية البيضاء .. قرار مفاجئ من الهلال بشأن بيريرا

الهلال اتخذ قراره بشأن العروض المقدمة للاعبه البرازيلي

Shahid

رفع الهلال الراية البيضاء فيما يخص لاعبه ماتيوس بيريرا وإمكانية أن يُقدم خلال الفترة القادمة أداءً أفضل مما فعل منذ انضمامه للفريق صيف 2021.

الهلال جعل من بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون بـ18 مليون يورو تقريبًا، لكن اللاعب لم يُقدم الأداء المتوقع أبدًا وكان دومًا محل انتقادات الإعلام والجمهور الأزرق.

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المصادر المتابعة للأحداث في الهلال تحدثت مؤخرًا عن عديد العروض التي وصلت بيريرا خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، سواء من بلاده البرازيل أو من أندية الخليج العربي وآخرها من الوحدة الإماراتي، لكن الإدارة الهلالية تمسكت دومًا ببقاء اللاعب خاصة مع منع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد.

هذا الرفض للنظر في العروض المقدمة لبيريرا لم يعد الموقف الحالي للهلال! حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ النادي لقرار، يبدو مفاجئًا بالنظر لمنعه من القيد، بالنظر في تلك العروض وذلك اعتمادًا على قرار فني من المدرب رامون دياز.

دياز أوضح للإدارة أنه لم يعد بحاجة لبيريرا خلال ما تبقى من الموسم الجاري، ومنحهم الضوء الأخضر للتخلي عنه حتى لو أكمل الفريق الموسم بـ7 أجانب فقط في ظل منعه من القيد.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.

Shahid