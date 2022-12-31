رفعوا اللافتات وطلبوا قمصان الأطفال .. لفتة طيبة من نجوم برشلونة!

النادي الكتالوني دعى الأطفال لمقاعد الـ VIP وحضروا لهم مفاجأة أخرى.

قام الثلاثي بيدري جونزاليس ومارك أندريه تير شتيجن وسيرجي روبرتو نجوم نادي برشلونة بلفتة طيبة تجاه ثلاثة أطفال حضروا لقاء الديربي أمام إسبانيول.

جاء هذا بعد أن خرج الثلاثي بلافتات يطالبون فيها الأطفال باستبدال قمصانهم معهم عقب المباراة كنوع من الذكرى لحضورهم في كامب نو.

الأطفال الثلاثة يحضرون عن طريق جمعية الصحة النفسية للأطفال في إسبانيا، وكانوا قد تلقوا دعوات لحضور المباراة في مقاعد كبار الضيوف.

ولم يكن الأطفال على علم بما سيحدث من قبل ثلاثي فريق برشلونة، ولم يكونوا على علم بوجود أي تواصل مع أي لاعب في الفريق من الأصل.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بعد قرارات مثيرة للجدل من الحكم ماتيو لاهوز الذي احتسب ركلة جزاء وأشهر العديد من البطاقات الصفراء.