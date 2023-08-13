رفض خطة برشلونة والخوف محركه الرئيسي .. كواليس قرب نيمار من الهلال!

النجم البرازيلي أصبح على بعد خطوات من الانضمام للهلال السعودي.

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل وكواليس قرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من الانضمام لصفوف الهلال في دوري روشن السعودي.

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جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي مارسيلو بيلشر في مقطع فيديو نشره وذكر فيه آخر التطورات، حيث أكد أن أمر انتقال نيمار للهلال أصبح مجرد مسألة وقت.

وأوضح أن السبب الأساسي خلف قبول نيمار للعرض السعودي هو المبلغ المالي الكبير الذي سيحصل عليه، كذلك خوفه من المخاطرة والقبول بخطة برشلونة التي تم وضعها.

وكان برشلونة يسعى للانتظار حتى نهاية سوق الانتقالات أملًا في أن يفسخ باريس سان جيرمان عقد نيمار ويحصلوا عليها بشكل مجاني، لكن اللاعب رفض المخاطرة وترك عرض الهلال الكبير.

كذلك أوضح بيلشر أن رفض المدرب تشافي هيرنانديز لعودة نيمار لبرشلونة كان له عاملًا مؤثرًا كبيرًا على اللاعب الذي سيلعب للهلال لمدة عامين، ولن تتم إعارته لأي فريق آخر مثلما أكدت تقارير سابقة.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أخبر نيمار أن خروجه لن يكون مجانيًا، لذلك فالمفاوضات حاليًا جاريه بين الفريق الفرنسي ونظيره الهلال سعيًا لإيجاد اتفاق على نقل اللاعب بشكل نهائي بعد إنهاء الاتفاق على البنود الشخصية الخاصة به.

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