رفض لسبب وحيد.. جيسوس يعرض منصبًا في الهلال على نجم بايرن ميونخ السابق

ما الخطة البديلة؟

حاول نادي الهلال السعودي الاستعانة بالبرازيلي رافينيا نجم بايرن ميونخ السابق، كمساعد للمدير الفني جورجي جيسوس.

وفي سن الـ39، يقترب من الأسابيع الأخيرة في مسيرته الكروية، حيث يتوقع أن يعتزل الظهير الأيمن بعد انتهاء عقده مع نادي ساو باولو في الدوري البرازيلي.

وقال رافينيا، في مقابلة مع بودكاست "دنيلسون شو"، نقلتها شبكة "ESPN" البرازيلية، إنه تلقى دعوة من جيسوس، مدربه السابق في فلامنجو، للانضمام إليه كمساعد في نادي الهلال".

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وأضاف: "أتحدث مع جيسوس كثيرًا، لدرجة أنه دعاني للعمل معه الآن، في منتصف العام، كمساعد له، إنه أمر جيد، لكنه أرادني أن أذهب في منتصف هذا العام، فقلت له إن أول شيء سأفعله عندما أتوقف عن اللعب هو أن أبحث عنه".

يعمل جيسوس في فترته الثانية مع الهلال منذ يوليو 2023، وبعقد يمتد حتى يونيو 2025، علمًا بأنه حقق مع الفريق عدة ألقاب، بما في ذلك كأس السوبر السعودي مرتين، الدوري السعودي، وكأس الملك السعودي.