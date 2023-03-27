رفض تركي وانقسام حول العودة .. ميسون جرينوود يثير أزمة جديدة في مانشستر يونايتد

أزمة جديدة لميسون جرينوود في مانشستر يونايتد

يقترب الإنجليزي ميسون جرينوود من العودة إلى الملاعب ولفريقه مانشستر يونايتد الذي رفض عددًا من العروض للاعبه الشاب الذي أسقطت عنه التهم التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام لكنه ما زال يثير الأزمات داخل فريقه.

وبحسب "ذي أثليتك" فإن مانشستر يونايتد رفض عددًا من العروض التركية للحصول على خدمات لاعبه الشاب صاحب الـ21 سنة.

ويخضع جرينوود حاليًا لتحقيق داخلي في مانشستر بعدما أسقطت التهم التي كانت موجهة إليه بمحاولة اغتصاب والاعتداء الجسدي، لكن التهم أُسقطت بعد سحب الشهود لإفاداتهم وظهور دلائل جديدة.

ولم يلعب جرينوود الممتد تعاقده مع مانشستر إلى صيف 2025، منذ يناير 2022 تحديدًا من فوز فريقه على وست هام في أولد ترافورد يوم 22 يناير.

ويبدو ميسون، الذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 70 ألف جنيه استرليني، قريبًا من العودة إلى التدريبات والملاعب بعد التحقيق الداخلي الذي يجريه ناديه معه عقب إسقاط التهم عنه.

وبحسب صحيفة التايمز فإنه يوجد حالة انقسام في مانشستر حول عودة جرينوود إلى الفريق خاصة مع رفض فريق مانشستر يونايتد للكرة النسائية ذلك.