رفْض الشناوي؟ النصر يُوجه أنظاره تجاه حارس مرمى بيتيس

عقد أمرابط انتهى مع النصر هذا الصيف

يبدو أن خسارة النصر أمام الفيصلي في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أعادت فتح ملف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي هذا الصيف.

النصر بدأ الموسم بقوة بعد انتصاره في الجولة الأولى على ضمك 4-1، لكنه سقط في الجولة الثانية بصورة مفاجئة أمام الفيصلي 2-1، وقد ساهم حارس مرماه وليد عبد الله بشكل مباشر في الهدف الثاني لعنابي سدير.

من هو حارس المرمى الذي يُريد النصر التعاقد معه؟

صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر وبعد رفض الأهلي التخلي عن محمد الشناوي وجهت أبصارها نحو الدوري الإسباني وتحديدًا نادي ريال بيتيس للتعاقد مع حارس مرماه.

وأفادت الصحيفة أن الإسباني جويل روبلز بات الهدف الأول للفريق السعودي لدعم حراسة مرماه هذا الصيف، خاصة بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي لناديه بنهاية الموسم الماضي.

ما هي مسيرة روبلز في أوروبا؟

صاحب الـ31 عامًا خريج قطاع الناشئين في أتلتيكو مدريد وقد لعب له ولرايو فاييكانو قبل أن يرحل إلى الدوري الإنجليزي ويخوض هناك تجربتين مع ويجان وإيفرتون.

روبلز عاد إلى الليجا صيف 2018 ليلعب مع ريال بيتيس، وقد خاض معه حتى الآن 75 مباراة استقبل خلالهم 95 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة.

وقد لعب خلال الموسم الماضي في الليجا 18 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 6 منها واستقبل في البقية 25 هدفًا، ويرتبط مع ناديه بعقد ينتهي صيف 2022.