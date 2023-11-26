رفضها ميسي .. سهرة نجوم الأرجنتين الحمراء تثير غضب البلاد!

السهرة الساخنة في فيلا بيلار تتسبب في أزمات بالجملة

أثار نجوم المنتخب الأرجنتيني الجدل، بسبب حفل ساخن أقيم في فيلا في بيلار، تواجد فيها عدد من العارضات والمؤثرات، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة.

وأشار موقع "chiamarsibomber" إلى أن عددًا من لاعبي الأرجنتين أقاموا حفلًا ساخنًا مليئًا بالعارضات والمؤثرين دون زوجات اللاعبين، ورفض ليونيل ميسي حضور هذه الحفلة.

وأضاف الموقع أن رفض ميسي لأن الحفلة أقيمت بعد الهزيمة أمام أوروجواي بتصفيات كأس العالم، كما دخل ليونيل سكالوني في جدال قوي مع بعض اللاعبين بسبب انزعاجه من تلك الحفلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع أن اللاعبين الذين حضروا الحفل هم باولو ديبالا ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، ولكن كاميلا جالانتي شريكة باريديس دافعت عن زوجها.

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وقال كاميلا: "أنا أثق في زوجي وإذا كان علي أن أدافع عنه فسوف أفعل هذا، هؤلاء الفتيات يبحثن عن الشهرة على حساب تدمير العائلات".

وتُشير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن الحفل تسبب في تقسيم غرفة تبديل الملابس داخل المنتخب الأرجنتيني.