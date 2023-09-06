رفضت كل من حاولوا ضمك .. رسالة مؤثرة من وكيل أمرابط للنجم المغربي

كشف وكيل سفيان أمرابط أن لاعب خط الوسط "رفض كل العروض" لتحقيق حلمه باللعب في مانشستر يونايتد.

انضم لاعب الوسط المغربي، سفيان أمرابط، إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي على سبيل الإعارة، قادمًا من فيورنتينا في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 8 ملايين جنية استرليني.

أمرابط كان هدفًا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات على رأسهم ليفربول، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا اختار اللعب تحت قيادة إريك تين هاج.

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ونشر محمود البستاتي، وكيل أعمال اللاعب المغربي رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" جاء فيها: "كان لديك حلم باللعب تحت الأضواء في مسرح الأحلام، لقد وضعت ثقتك بي لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة، وعلى مدار 15 عامًا كنا في هذه الرحلة معًا حتى أصبحت لاعب من الطراز العالمي".

وتابع: "بعد ما قدمته في كأس العالم، تحدث الجميع عنك، ورأوا جميعًا ما كنت أراه فيك دائمًا، موهبتك لا يمكن إنكارها".

واختتم: "لقد رفضت العديد من العروض لأنك كنت تؤمن بأن حلمك سيتحقق، لقد تحقق الحلم، مسرح الأحلام ينتظرك".