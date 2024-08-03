ساعات خاطفة على متن اليخت في مايوركا

شارفت الإجازة الصيفية التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على الانتهاء، ورغم ذلك يستطيع "الدون" الاستمتاع بكل لحظة.

ووفقًا لتقارير صحفية، سينضم رونالدو إلى تدريبات النصر يوم 8 أغسطس الجاري، أي بعد 5 أيام، وذلك بعد إجازة طويلة تحصل عليها عقب وداع منتخب بلاده بطولة الأمم الأوروبية من الدور نصف النهائي.

وقبل أقل من أسبوع، سافرت العائلة إلى سواحل مدريد للاستمتاع ببضعة أيام من الاسترخاء، ومع ذلك، أراد الزوجان أيضًا قضاء بضعة أيام من الاسترخاء على انفراد، ولهذا اختارا الذهاب إلى جزيرة مايوركا الإسبانية على متن اليخت المذهل للدون.

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ونشرت جورجينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور خلال الإجازة، مع تعليق: "أيام معدودة للأب والأم"، في إشارة إلى استمتاعها مع كريستيانو رونالدو بالإجازة بعيدًا عن الأبناء.

وتظهر الصور حالة التنوع التي يقضي بها كريستيانو وصديقته فترة الراحة، حيث يتشاركان الغداء وركوب الأمواج على ألواح التزلج وكذلك أداء بعض التدريبات الرياضية، وذلك على متن يخته الفخم، الذي تبلغ قيمته حوالي 6 ملايين يورو.

لكن الاستراحة لم تدم طويلا، حيث نشرت جورجينا صورًا جديدة على إنستجرام، يمكن من خلالها رؤية الزوجين في مدريد، يظهر خلالها كريستيانو بمظهر مختلف، حيث يرتدي نظارة غير معتادة ويقود سيارة فارهة على الأرجح "رولز رويس" في شوارع العاصمة الإسبانية.