رغم نفي ريال مدريد .. رباعية سيتي تفتح باب رحيل أنشيلوتي!

الطريق ممهد لرؤية أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل

تعرض ريال مدريد لإقصاء تاريخي بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية دون رد.

وبحسب موقع "ge.globo" البرازيلي مهد سقوط ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الطريق أمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للمضي قدمًا في التفاوض مع المدرب كارلو أنشيلوتي لتولي مسؤولية المنتخب البرازيلي.

على الرغم من أن أنشيلوتي أجرى العديد من المقابلات التي قال فيها أنه سيبقى في ريال مدريد، حتى منتصف عام 2024 قرر رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز انتظاره بعد تلقي معلومات تفيد بأن الإيطالي سيكون على استعداد لتولي المهمة.

وأشار التقرير البرازيلي إلى أن المحادثات على مسافة بين إدنالدو وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ووكلاء أنشيلوتي، حيث تعتمد المفاوضات الرسمية على ما سيحدث في موسم ريال مدريد.

يذكر أن منتخب البرازيل سيلعب مباراتين وديتين في البرتغال وإسبانيا ضد كلًا من غينيا والسنغال في يومي 17 و 20، ويقود رامون مينيزيس المنتخب البرازيلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.