رغم موافقة ريال مدريد .. رد صادم لهازارد على عرض "مستميت" لضمه!

قد تكون هناك محاولة أخرى لإقناعه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإدراج نجمه البلجيكي إيدين هازارد على لائحة البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهناك محاولات مستميتة لضمه.

هازارد خرج بشكل كامل من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي خلال هذا الموسم رغم تحسن حالته الجسدية، إلا أن القرار يبدو واضحًا في سانتياجو برنابيو.. البلجيكي للبيع!

موقع "فوتوماك" التركي أكد أن نادي فنربخشه هو الأكثر حرصًا في أوروبا للحصول على خدمات صاحب الـ32 سنة بقيمة مالية مخفضة في الصيف.

وأشار الموقع إلى أن النادي توصل لاتفاق بالفعل مع ريال من أجل ضم هازارد، لكن الصدمة جاءت برفض اللاعب لهذه الفكرة تمامًا.

وهو ما يضع الجميع في ورطة، لأن هازارد يريد البقاء مع ريال والوفاء بالسنة المتبقية من عقده رغم عدم مشاركته، وعلى الجانب الآخر لا يريد النادي الإسباني الاحتفاظ به بسبب راتبه المرتفع.

وستكون الكرة في ملعب فنربخشه بالجلوس مع اللاعب مرة أخرى، من أجل إقناعه بالرحيل عن ريال مدريد لخوض تجربة جديدة بالدوري التركي.

يذكر أن هازارد لعب 7 مباريات فقط مع ريال على مدار الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفًا وحيدًا.