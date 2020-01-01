رغم مفاوضات أرونز .. برشلونة يحسم صفقة ديست

وسط منافسة شرسة مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة التعاقد مع سيرجينو ديست، لاعب أياكس أمستردام هذا الصيف.

برشلونة تخلى مؤخراً عن ظهيره البرتغالي نيلسون سيميدو، إلى نظيره الإنجليزي وولفرهامبتون، ليبدأ البحث عن لاعب آخر في نفس المركز.

النادي الكتالوني أجرى بعض المفاوضات مع نوريتش سيتي لضم لاعبه ماكس أرونز، ولكن يبدو أن الأمور تتجه الآن نحو ديست ظهير أيمن أياكس الهولندي.

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وجاء ذلك وفقاً لما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية، حول اتفاق برشلونة على ضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو و5 ملايين كمتغيرات مستقبلية.

وأوضحت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة، أصبح مسألة وقت لا أكثر بعد الاتفاق على كل شيء مع اللاعب وناديه.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ، والذي حاول هو الآخر الحصول على خدماته.

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ومن المتوقع أن تثير هذه الأنباء حماس جماهير برشلونة ومدرب الفريق رونالد كومان، لحل أزمة الظهير الأيمن التي عانى منها الفريق في السنوات الأخيرة.