رغم كورونا.. نيمار يكشف أسعد 5 لحظات للموسم الحالي

ماهي أفضل 5 لحظات لنيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

تحدث نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار عن أفضل 5 لحظات عاشها هذا الموسم مع فريقه قبل أن يتوقف نشاط كرة القدم.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تعليق منافسات الدوريات الخمس الكبرى وكذلك دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى.

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وحول ذلك، ورغم المشهد الحزين الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي وعالم كرة القدم بدوره، إلا أن نيمار يرى أن هناك لحظات رائعة تخللت الموسم.

واختار نيمار اللحظات الأفضل لهذا الموسم بالنسبة له، حيث عاش في العاصمة الفرنسية 5 لحظات مميزة في الفترة التي تم إجراؤها من الموسم.

وكانت هذه اللحظات هي الهدف الذي سجله في أولى مبارياته هذا الموسم أمام ستراسبورج، حيث قاد فريقه لتحقيق 3 نقاط هامة في بداية الدوري.

وبعدها بأيام هدفه المميز الذي منح باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على أولمبيك ليون بهدف نظيف، ثم مباراة باريس سان جيرمان وليل والتي انتهت بهدفين للا شيء لصالح نادي العاصمة الفرنسية.

واللحظة الرابعة كانت الفوز على أولمبيك ليون بخمسة أهداف لهدف في نصف نهائي كأس فرنسا، في مباراة سجل فيها زميله مبابي هاتريك.

واللحظة الخامسة تلك التي كانت الأخيرة قبل أن يتوقف الموسم، حيث الريمونتادا التي قام بها الفريق على ملعب بارك دي برانس أمام بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن نيمار قد ترك العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا وعاد إلى بلاده البرازيل، ولكن النادي أكد أن اللاعب ملتزم بجميع الإجراءات الوقائية ويقوم بالتدريبات اللازمة حفاظًا على لياقته.