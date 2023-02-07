رغم كل التعهدات .. المدعي العام الإسباني يرفض إطلاق سراح ألفيش

المدعي العام الإسباني رفض طلب داني ألفيش للحصول على إفراج سراح مشروط.

رفض مكتب المدعي العام الإسباني طلب استئناف فريق الدفاع عن داني ألفيش بإطلاق سراحه بكفالة مالية، بينما يتواصل التحقيق في اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة أواخر العام الماضي.

صحيفة "ماركا" أكدت أن فريق الدفاع عن ألفيش قد استئنافًا الأسبوع الماضي، مؤكدين أن البرازيلي وافق على تسليم جواز سفره وارتداء جهاز تعقب إذا أُطلق سراحه، وأن لاعب منتخب البرازيل السابق سيقدم تقارير إلى المحكمة والسلطات كلما دعت الحاجة، بما في ذلك يوميًا.

وإلى جانب كل تلك الإجراءات، تعهد ألفيش بعدم الاقتراب لمسافة تصل إلى 500 متر من المدعية أو منزلها أو مكان عملها.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ممثلي الادعاء أكدوا أن هناك خطرًا لفرار ألفيش من إسبانيا إذا أطلق سراحه.

كما أكد ممثلو الادعاء أنهم عارضوا أيضًا الطلب الذي تقدمت به بعض جمعيات النوادي الليلية المحلية لتكون من بين أولئك الذين يتهمون ألفيش.

يذكر أنه تم احتجاز ألفيش مؤقتًا في يناير بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في 30 ديسمبر، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

وأمر قاضٍ بسجن اللاعب المخضرم دون كفالة بعد تحليل التحقيق المبدئي من قبل السلطات والاستماع إلى شهادة ألفيش والضحية المزعومة وشاهد.