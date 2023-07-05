رغم قنبلة ريال مدريد .. برشلونة يتمسك بأمل أخير في صفقة جولر!

الحظوظ لا تزال قائمة

يتمسك نادي برشلونة الإسباني بحظوظه في الحصول على خدمات الموهبة التركية أردا جولر، رغم اقتراب ريال مدريد من التعاقد معه هذا الصيف.

الأوضاع كانت مختلفة قبل 24 ساعة فقط، حيث كان برشلونة هو الطرف الأقرب للظفر بخدمات صانع ألعاب فنربخشة، ولكن الصفقة أصبحت معقدة للغاية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أنه لم يتم إغلاق أي شيء في الوقت الحالي، وأن اللاعب لم يرد حتى الآن على برشلونة بشكل رسمي وكذلك ناديه.

برشلونة سبق أن أرسل مديره الرياضي ديكو إلى تركيا للحديث مع اللاعب وفنربخشة، وتوصل لاتفاق مالي بالفعل حول قيمة الصفقة بعد الرد الإيجابي الذي أعطاه جولر، ولكن ريال مدريد تدخل لإفساد الأمور على غريمه.

ويطمح جوان لابورتا رئيس النادي في إحياء المفاوضات مع النادي التركي من جديد لتعطيل انتقال اللاعب المحتمل إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وفي الوقت الحالي يبدو أن نقطة الخلاف التي جعلت جولر يفضل ريال، تتمثل في عدم وضوح برشلونة بخصوص قدوم اللاعب الصيف القادم وقضاء موسم 2023/2024 في فنربخشة، بينما عرض عليه ريال القدوم هذا الصيف بشكل مباشر رغم صعوبة مشاركته كأساسي.

ومن المقرر أن يعلن جولر البالغ من العمر 18 سنة قراره النهائي خلال الساعات القليلة القادمة، وسط تفاؤل مدريدي وتشاؤم كتالوني تجاه النجاح في خطف الصفقة.