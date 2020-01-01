رغم فيروس كورونا .. الدوري الفرنسي يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

رابطة الدوري الفرنسي تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد بالرغم من كارثة فيروس كورونا وعدم انتهاء الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن رابطة الدوري الفرنسي قد قررت المواعيد الجديد الخاص بالموسم المقبل، بالرغم من عدم انتهاء الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الرابطة قد حددت تاريخ الـ 23 من شهر أغسطس ليكون موعد انطلاق موسم 2020-2021.

وكان الموعد السابق لبدء مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم المقبل هو السابع من شهر أغسطس لكن ظروف تأجيل مباريات هذا الموسم غيرت كل شيء.

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وأوضحت الصحيفة أن الرابطة كانت قد اجتمعت صباح اليوم قبل الوصول لذلك القرار، الذي لا يزال غير ممكن تنفيذه حال لم تعد المباريات قريبًا.

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ويأتي قرار الرابطة بعدما وضعوا سيناريو تخيلي لتاريخ عودة بطولة الدوري الفرنسي المعلقة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يروا أن عودة البطولة ستكون في شهر يونيو.

وخططت الرابطة لضغط المباريات على أن تنتهي المسابقة في موسمها الجاري بيوم الـ 25 من شهر يوليو ويحصل اللاعبين على فترة راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات استعدادًا للموسم القادم.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد المحلي قد علقا كل بطولات كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا التي تنتشر بشكل مخيف حول العالم.

جدير بالذكر أن الدوري كان قد توقف بينما كان فريق باريس سان جيرمان على قمة الترتيب برصيد 68 نقطة بينما يحتل مارسيليا المركز الثاني بـ56 نقطة.