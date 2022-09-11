رغم فوز ريال مدريد .. أسينسيو يشتعل غضبًا في البرنابيو وأنشيلوتي يرد

أسينسيو يشتعل غضبًا أمام عيون السنتياجو برنابيو

يعيش ماركو أسينسيو أيام حزية في ريال مدريد، حيث لا يظهر أن المدرب كارلو أنشيلوتي ينظر له بعين الاعتبار عندما يقرر اختيار تشكيلته الأساسية، أو حينما يحتاج للتدخل في المباراة وإجراء التبديلات.

وشهد لقاء ريال مدريد أمام ريال مايوركا تعبير أسينسيو عن إحباطه أمام جماهير الفريق على ملعب سانتياجو برنابيو الذي امتلئ بمشجعي اللوس بلانكوس، وأظهر الجناح الإسباني الدولي غضبه عندما شارك كارفاخال في الدقيقة 70 بسبب إصابة لوكاس فاسكيز مما كان يعنى أن ريال مدريد لا يمكنه إجراء مزيد من التغييرات.

وانفجر ماركو أسيسنسو أمام جماهير البرنابيو وألقى ملابسه على الأرض وركل زجاجة وعندما وصل إلى مقاعد البدلاء بعد توقفه عن إجراء عملية الإحماء وجلس وألقى بقميصه على مقعد آخر، وظهرت علامات الغضب على وجهه.

غضب أسينسيو من أنشيلوتي

وحسب تقرير جريدة "ماركا" الإسبانية، حينما أجرى ريال مدريد تبديله الأخير، كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان يهاجم أنشيلوتي بكلًا من رودريجو وفينيسيوس وفيدي فالفيردي، بينما كان هازارد قد غادر أرض الملعب ليدخل مكانه لوكا مودريتش، وأشار التقرير إلى أن هذا التبديل بالتحديد هو الذي جعل أسينسيو غاضبًا.

وأفاد التقرير أنه بالنسبة للمدرب الإيطالي، يتقدم بنزيما وفينيسيوس وفالفيردي ورودريجو وهازارد على رقم أسينسيو في اختيارات الهجوم لهذا الموسم في ريال مدريد.

رد أنشيلوتي

بينما سئل أنشيلوتي عن لقطة غضب أسينسيو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة وأجاب الإيطالي: "إذا كان أسينسيو غاضبًا فأنا أتفق معه، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وسأضع هذا في الاعتبار".

يذكر أن أنشيلوتي حذر أسينسيو من أنه لن يكون ضمن خيارته الأساسية وفتح الباب أمام رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية، بينما قرر اللاعب البقاء، لكنه عاني من قلة المشاركة حيث شارك في مباراتين من أصل سبع مباريات ممكنة ولعب 17 دقيقة فقط.