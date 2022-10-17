رغم فوز بنزيما .. كلاسيكو الكرة الذهبية ينتهي لصالح برشلونة

يبدو أن الكلاسيكو كان خارج نطاق إسبانيا بأكلمها وليس داخل ملعب سانتياجو برنابيو فحسب!

ربما يكون ريال مدريد قد حقق الفوز هذا الأسبوع على نظيره برشلونة في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الكلاسيكو، لكنه خسر كلاسيكو آخر خارج الملعب.

جاء هذا عقب حفل الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

فاز كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، وفاز تيبو كورتوا بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى بسبب مستواه الرائع طوال الموسم.

ورغم أن برشلونة غاب تمامًا عن قائمة أفضل 30 لاعبًا، وهي الجائزة الرئيسية في الحفل، إلا أن النادي تواجد بشكل قوي بصيغة مختلفة.

حيث فاز لاعب وسط الفريق الكتالوني الشاب بابلو جافي بجائزة "كوبا"، لأفضل لاعب شاب في العالم عن الموسم الماضي.

كما حققت أليكسيا بوتياس لقب أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي لتكون الوحيدة التي نالتها مرتين.

وختامًا نال روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني الحالي لقب "جيرد مولر"، لأفضل مهاجم في العالم، عما سجله من أهداف في موسمه الماضي رفقة بايرن ميونخ.

بشكل إجمالي خرج نجوم ريال مدريد بجائزتين فقط من الحفل نالهما بنزيما وكورتوا، بينما خرج نجوم برشلونة بثلاثة جوائز نالهم ليفاندوفسكي وجافي وبوتياس.