رغم فضيحة باريس سان جيرمان .. كيليان مبابي يحقق حلم نجل قائد نيوكاسل

كيليان مبابي يتمتع بروح رياضية عالية رغم هزيمة بارسي سان جيرمان القاسية أمام نيوكاسل..

تلقى نجل كيران تريبيير ظهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هدية لطيفة من مثله الأعلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

باريس سان جيرمان تلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد، عندما حل ضيفًا على ملعب "سانت جيمس بارك" في مباراة الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وأصبح نجل كيران تريبيير محور الحديث بعد المباراة، حيث ظهر الصغير وهو يرتدي قميص مبابي خلال مقابلة لوالده مع قناة "+Canal" الفرنسية بعد المباراة.

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ولم يحدد ما إذا كان نجل تريبيير قد استلم القميص مباشرة من يدي النجم الفرنسي، لكن بالنظر إلى أن حجمه الكبير جدًا، يبدو أن هذا هو الحال.

وخلال ظهوره، سُئل نجل النجم الإنجليزي عما إذا كان يشعر بالإحباط من هزيمة باريس سان جيرمان أمام فريقه والده، ليرد باقتضاب: "نعم".

وقال تريبيير خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن عشق نجله لمبابي: "إنه مهووس بكيليان مبابي. إنه يشاهد جميع مقاطع الفيديو الخاصة به على موقع يوتيوب، أخبرني أنه يريد النزول معه إلى الملعب يوم الأربعاء، وأن يمسك بيده في النفق بدلاً من يدي!".

ومن جانبه، كشف شون لونجستاف لاعب نيوكاسل أنه طلب قميص كيليان مبابي، بعد لحظات من فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

وفي حديثه إلى قناة "TNT Sports" الإنجليزية بعد المباراة، قال لاعب خط الوسط: "كنت أقف في ظهره أثناء تنفيذ ركلة مرمى لذا حاولت أن أحصل على قميصه لأخي الصغير.

لكن شقيق لونجستاف الصغير أنهى الليلة بخيبة أمل، بعد حصول نجل كيران تريبيير على القميص.