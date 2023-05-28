خاص | رغم فرحة الدوري .. العم كمال الدولي يبكي متحدثًا عن اتهامه بـ"الدنبوشي"

الاتحاد توج بطلًا لدوري روشن، لكن العم كمال الدولي لا يزال متأثرًا بواقعة "الدنبوشي"

في عز فرحته بتتويج نادي الاتحاد بطلًا لدوري روشن السعودي، يبدو أن العم كمال الدولي؛ إداري العميد، لا يزال متأثرًا بالاتهامات التي طالته حول أعمال السحر والدنبوشي.

العميد كان قد حسم لقب الدوري لصالحه أمس السبت، بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة.

وقال العم كمال، خلال تصريحات خاصة لـ"GOAL": "أقول لهذه الجماهير الاتحادية التي كانت تستحق الفرح، ألف تريليون مبروك على الكأس وإن شاء الله القادم أفضل".

حول واقعة اتهامه بـ"الدنبوشي"، علق باكيًا: "أقول لهذه الحادثة، قد يلهم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض القوم بالنعم، أشكر كل الملايين الذي دعوا لي وقالوا (العم كمال الدولي بريء)، وأنا بريء والله بريء".

الواقعة تعود لمواجهة الاتحاد والفتح في الجولة الـ21، والتي انتصر بها العميد بخماسية مقابل هدف وحيد، لكن قبل انطلاق المباراة، خرج أحمد مبارك؛ مدير الكرة في النموذجي، متهمًا العم كمال برش مياه مشكوك في أمرها داخل أرض الملعب، في تلميح لأعمال السحر.