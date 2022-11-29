رغم غيابه عن علمها .. السر وراء ظهور هولندا باللون البرتقالي!

ظاهرة شغلت بعض المشجعين في كأس العالم

يعتبر منتخب هولندا أحد أهم الفرق الأوروبية ولديه الكثير من المشجعين العرب منذ سنوات طويلة، ولكن هل فكرت يومًا ما لماذا يرتدي الفريق اللون البرتقالي؟

علم هولندا لا يحتوي على هذا اللون من قريب أو من بعيد، حيث يتواجد به 3 ألوان هي الأبيض والأزرق الفاتح والأحمر، وهو ما تسبب في حيرة الكثير من المتابعين للفريق في كأس العالم.

الأمر لا يعود إلى أسباب رياضية، لأن فرق كرة القدم ومختلف المنتخبات الرياضية بالبلاد ترتدي البرتغالي، باعتباره اللون الرسمي للعائلة المالكة الهولندية.

ويُطلق اسم "الآلة البرتقالية" على المنتخب الهولندي وفقًا لوسائل الإعلام هناك، كما يُعرف الفريق كذلك بالطواحين وهو اللقب الأكثر انتشارًا في مختلف المناسبات العالمية.

جدير بالذكر أن هولندا تلعب اليوم، الثلاثاء، ضد قطر، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس العالم بعد جمع 4 نقاط من الفوز على السنغال والتعادل مع الإكوادور بأول جولتين.