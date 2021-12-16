رغم غيابه عن الديربي .. استفزازات بيتروس حاضرة خارج الملعب

لا يترك البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر السعودي السابق، فرصة لاستفزاز جمهور نادي الهلال السعودي إلا وفعل، حتى بعد رحيله عن العالمي، فكرر استفزازاته بعد ديربي الرياض أمس الخميس.

الرياض صفراء في ليلة الأمس:

النصر حقق الفوز أمس الخميس، بالديربي بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الثنائية الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 20 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما تجمد الزعيم عند 21 نقطة في المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد النصر عن الصدارة بفارق ست نقاط، بجانب خوضه مباراة أكثر من المتصدر؛ الاتحاد.



كيف استفز بيتروس الهلاليين؟

لاعب الوسط البرازيلي رحل عن العالمي في بداية الموسم الجاري، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، في رغبة من النادي لقيد مواطنه الوافد الجديد أنسيلمو دي مورايس بدلًا منه.

وكان بيتروس قد ملأ ملاعب المملكة باستفزازاته للاعبي الخصوم، والحكام، وحتى الإداريين على مقاعد البدلاء.

وعقب نهاية ديربي الأمس، قام بيتروس، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بنشر لقطة من المباراة، يظهر بها مواطنه أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، وهو يشير بإصبع السبابة إلى سلمان الفرج؛ قائد الزعيم، ليصمت ويكف عن الحديث.

كذلك قام بيتروس بنشر فيديو قديم له مع علي البليهي؛ مدافع الهلال، إذ كان يشير له بالصمت أيضًا، في إحدى مباريات الفريقين السابقة، مشيرًا إلى تاليسكا في الفيديو ، ومعلقًا: "أنت بالفعل عرفت كيف تفعلها!".

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