رغم عرض البلوز شراء النادي نفسه .. باريس سان جيرمان يتغلب على تشيلسي في صفقة نجم أوروجواي!

إغراءات تشيلسي العديدة لم تكن كافية في سعيه للحصول على نجم البرتغال..

حاول نادي تشيلسي الإنجليزي التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع الأوروجوياني مانويل أوجارتي نجم خط وسط نادي سبورتينج لشبونة، بتقديم عرض مذهل يتضمن شراء حصة أقلية في النادي البرتغالي كجزء من الصفقة.

باريس سان جيرمان قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوجارتي مع سبورتينج لشبونة، والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو، بعدما أبلغ اللاعب بطل فرنسا بتفضيله للانتقال إلى "حديقة الأمراء".

إلا أن صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن عرض تشيلسي للتعاقد مع أوجارتي لم يكن صفقة مالية فقط، بل عرضًا غريبًا من نوعه.

وحسب التقرير، فإن تشيلسي وإلى جانب العرض المقدم والذي سيتم دفعه على عدة أقساط للسماح للنادي اللندني بالتغلب على معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب المالي النظيف، فقد قدم اقتراحًا لشراء حصة أقلية في النادي البرتغالي.

سبورتينج لشبونة كان يفضل بيع أوجارتي إلى تشيلسي، ولكن يبدو أن "البلوز" قد تراجع عن الصفقة بشكل مفاجئ، وأن باريس سان جيرمان أصبح المفضل للتعاقد مع الأوروجوياني.

وبينما يُحظر على مالكي أندية كرة القدم ممارسة امتلاك حصة في أكثر من نادٍ واحد في نفس البلد، لا توجد قواعد ضد امتلاك نادٍ واحد في عدة بلدان مختلفة، على الرغم من أن ذلك سيثير تساؤلات حول مشاركة الأندية في المسابقات الأوروبية.

ويبدو أن العداء بين تشيلسي وباريس سان جيرمان سيتطور خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انهيار انتقال المغربي حكيم زياش إلى "حديقة الأمراء" في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية 2023، بعدما كانت جميع الأطراف واثقة جدًا من اكتمال الصفقة، لدرجة أن النجم المغربي قضى اليوم الأخير من الانتقالات في العاصمة الفرنسية لإبرام الصفقة.

الصفقة انهارت لأن تشيلسي لم يرسل المستندات المطلوبة في الوقت المحدد إلى باريس سان جيرمان، وهو الوضع الذي أثار غضب زياش والنادي الباريسي على حد سواء.