رغم عدم جاهزيته .. ألابا يظهر بدور جديد مع النمسا في يورو 2024

محاولة للاستفادة من خبرته

يستعد دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، للظهور مع منتخب النمسا في بطولة يورو 2024، ولكن ليس بدور داخل أرض الملعب.

وغاب ألابا عن منتصف الموسم المنصرم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهو ما جعله ليس مؤهلًا للظهور مع النمسا في البطولة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن رالف رانجنيك مدرب الفريق، قرر الاستعانة بالمدافع المخضرم ضمن الطاقم الفني الخاص به خلال المسابقة، من أجل دعم باقي اللاعبين من على دكة البدلاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأتي هذه الخطوة في تصرف مشابه لما فعله كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي قرر إبقاء اللاعب مع الفريق الأول في الأشهر الأخيرة من الموسم رغم إصابته، وضمه إلى التشكيل الفائز على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، للاستفادة من خبرته، رغم علمه بعدم جاهزيته للعب.

جدير بالذكر أن قرعة اليورو أوقعت النمسا في مجموعة صعبة للغاية، حيث تلعب ضد كل من فرنسا وبولندا وهولندا.