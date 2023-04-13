رغم ضربه روبرتسون .. قرار صادم في التحقيق مع حكم آرسنال وليفربول

الاتحاد الإنجليزي يقرر عدم معاقبة حكم مواجهة ليفربول وآرسنال

لن يتخذ الاتحاد الإنجليزي أي إجراءات أخرى ضد الحكم الذي "ضرب" أندي روبرتسون لاعب ليفربول خلال مواجهة ليفربول مع آرسنال نهاية الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد.

ليفربول تعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما على ملعبه في قمة مباريات الجولة ال30 من البريمييرليج، وشهد اللقاء لقطة مثيرة للجدل مع نهاية الشوط الأول، حيث قام حكم الراية بالتعدي على روبرتسون ظهير ليفربول بالضرب بسبب اعتراضه على قراراته.

واعتذر الحكم الاسكتلندي قسطنطين هاتزيداكيس بعد أن ظهر وهو يرفع ذراعه نحو روبرتسون في نهاية الشوط الأول من مواجهة الأحد الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "لقد راجعنا جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في أنفيلد والتي شملت مدافع ليفربول وحكم المباراة، ولن نتخذ أي إجراء آخر".

وأتم البيان: "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول و رابطة الحكام الإنجليزية، بالإضافة إلى زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به".

وقال هاتزيداكيس أنه يتطلع للعودة إلى المباريات، وجاء في بيانه: "لقد ناقشت الأمر مباشرة مع أندي روبرتسون خلال محادثة مفتوحة وإيجابية".

وأتم: "لم يكن في نيتي إجراء أي اتصال مع أندي لأنني سحبت ذراعي عنه ولهذا اعتذرت".