فيديو | رغم صناعته هدفًا .. لويس إنريكي ينفعل ويسب نجم باريس سان جيرمان!

لويس إنريكي لم يتمالك أعصابه رغم تقدم فريقه في النتيجة على ليون، وانفعل على نجم باريس سان جيرمان..

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا على مضيفه ليون بنتيجة 4-1، في قمة الجولة الرابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي، لكن اللقطة الأبرز في اللقاء لم تكن ثنائية كيليان مبابي أو هدف أشرف حكيمي، ولكن انفعال لويس إنريكي مدرب بطل الدوري الفرنسي على حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

إنريكي فقد أعصابه خلال المباراة بسبب دوناروما، حيث كشف مراسلو شبكة "أمازون برايم" للبث الرقمي أن غضب إنريكي كان بسبب قيام الحارس الإيطالي بإرسال كرة طويلة بدلًا من محاولة لعب تمريرات قصيرة لبناء اللعب مع المدافعين، رغم أن الكرة انتهت بهدف سجله كيليان مبابي.

وبعد انفعاله الشديد على دوناروما، شوهد إنريكي وهو يتمتم بالعديد من الكلمات غير المفهومة قبل أن يتجه للجلوس على مقاعد البدلاء وهو في حالة شديدة من الغضب.

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ومن المعروف أن دوناروما لم يكن أبدًا جيدًا في اللعب بالكرة، على الرغم من أنه تحسن بشكل كبير في الوقت الحالي عما كان عليه الأمر في بداية مسيرته مع ميلان.

إنريكي، وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، كشف عن سبب انفعاله على دوناروما، مع التأكيد على احترامه للحارس الإيطالي.

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وقال إنريكي: " كانت هناك طريقة لعب تدربنا عليها وعلينا استخدامها دائمًا والتطور بها، ولكن دوناروما حارس مرمى من الطراز العالمي وهو يحظى بكامل احترامي".

يذكر أن فوز باريس سان جيرمان على ليون رفع رصيد بطل الدوري الفرنسي إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف عن مارسيليا الثالث، فيما يتخلف الفريق الباريسي بنقطتين عن موناكو المتصدر.