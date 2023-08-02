رغم صعوبة الصفقة .. تشافي مصمم على ضم جواو كانسيلو لهذه الأسباب!

لماذا يصر تشافي على ضم نجم مانشستر سيتي؟

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة في المؤتمر الصحفي الأخير بعد فوزه على فريق ميلان بالمباراة الودية أنه يريد التعاقد مع ظهير أيمن.

وحقق فريق برشلونة فوزًا هامًا على ميلان بنتيجة 1-0، في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال تشافي: "أننا بحاجة إلى ظهير أيمن على الرغم من تأقلم أراوجو وكوندي وسيرجي روبرتو".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب المفضل لتشافي هو جواو كانسيلو، نجم فريق مانشستر سيتي، وحاولت إدارة برشلونة بقوة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ولكن رفض النادي الإنجليزي الأمر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية مزايا نجم مانشستر سيتي والتي بسببها يصمم تشافي على ضمه لصفوف برشلونة، حيث يتمتع جواو كانسيلو، بميزة الاحتفاظ بالكرة وتمريرها بالإضافة إلى مهاراته مما يسمح له بأن يكون خطيرًا من الجانب الأيمن والأيسر، ويسدد بشكل جيد على المرمى.

ويبلغ جواو، 29 عامًا وأمضى عشر مواسم في الدوريات الكبرى حيث لعب سابقًا لفرق بنفيكا وفالنسيا وإنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، على سبيل الإعارة بنصف الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل كانسيلو، خورخي مينديز، يمكنه مساعدة اللاعب على الانتقال إلى برشلونة بسبب علاقته القوية بجوان لابورتا رئيس النادي، وإبلاغهم بأن صفقة اللاعب يمكن تحقيقها.

وجدد النجم البرتغالي عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، ويؤكد جوارديولا مدرب الفريق بشكل دائم استمرار جواو مع الفريق.