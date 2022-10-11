رغم صدارة الدوري .. جمهور آرسنال يهاجم النادي بسبب البرجر!

صدارة الدوري الإنجليزي ليست كافية

شن جمهور آرسنال هجوماً حاداً على إدارة ناديه بسبب أسعار الطعام المقدم في ملعب "الإمارات" أثناء مباريات الفريق هذا الموسم.

المدفعجية يعيشون موسماً مميزاً على صعيد بطولة الدوري، إذ يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 34 نقطة بعد مرور 14 جولة.

وأثار جمهور الفريق موضوع أسعار الطعام في ملعب الإمارات عبر وسائل التواصل، وهاجموا ناديهم بسبب ما اعتبروه مبالغة في الأسعار.

وقال أحد الجمهور على سعر أحد الشطائر: "هل تأتي معها تذكرة المباراة بهذا السعر؟"، بينما وصف أحدهم الطعام بالبرجر القذر، وإن برر لناديه جودته بأن في نهاية الأمر هو ملعب كرة وليس مطعم فاخر.

يذكر أن تذاكر حضور المباريات في ملعب "الإمارات" تعد من الأغلى في إنجلترا على صعيد التذاكر الموسمية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.