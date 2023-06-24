النجم الأرجنتيني شعبيته مستمرة

رغم الطريقة التي رحل بها ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان وعدم عودته إلى برشلونة هذا الصيف، إلا أن النجم الأرجنتيني لا يزال محتفظًا بشعبيته لدى الثنائي.

ميسي يحتفل اليوم، السبت، ببلوغه من العمر 36 سنة وهي المناسبة التي احتفل بها باريس سان جيرمان، رغم رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد بعد الفترة الصعبة التي قضاها في حديقة الأمراء والهجوم المستمر من جماهير الفريق عليه طوال فترة تواجده بالدوري الفرنسي.

وقام باريس بنشر رسالة فيديو خاصة على حساب النادي بموقع "تويتر" لتهنئة ميسي بعيد ميلاده، رغم الأخبار المنتشرة حول نصيحة الأرجنتيني لزميله السابق كيليان مبابي بالرحيل عن النادي من أجل الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وعلى الجانب الآخر، ورغم تبادل الاتهامات بين برشلونة وميسي بالكذب حول مفاوضات النادي مع أسطورته من أجل العودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النادي الكتالوني كذلك نشر تهنئة خاصة لميسي بعيد ميلاده.

ويأتي هذا الأمر رغم الشكوك حول تلاعب ميسي بمشاعر جماهير برشلونة وادعاء رغبته في العودة للنادي، في الوقت الذي كان يخطط فيه للانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي لخوض تجربة أقل تطلبًا في نهاية مسيرته.

يذكر أن ميسي الذي رحل عن باريس بعد نهاية عقده في يونيو الجاري، سيظهر للمرة الأولى مع إنتر ميامي في 21 يوليو المقبل بالفترة التحضيرية للموسم.