رغم رحيله عن ريال مدريد .. كريم بنزيما يظهر في إعلان القميص الجديد!

بنزيما بقميص ريال مدريد مرة أخرى!

ظهر لاعب اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما، في إعلان فريقه السابق ريال مدريد، عن القميص الجديد، رغم مغادرته بنهاية الموسم.

وانضم بنزيما، إلى نادي الاتحاد، حتى صيف 2026، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وقال توني كروس زميل بنزيما السابق:" اعتقدنا جميعًا أنه يريد إنهاء مسيرته في مدريد. كان كل شيء سريعًا للغاية وكان من المهم بالنسبة له أن يودع سانتياجو برنابيو".

وأضاف:" لقد كان وداعًا مناسبًا بسبب ضيق الوقت الذي حدث فيه رد الفعل. أعتقد أن القليل كان يعلم أنه سيغادر، والكثير اكتشفوا البيان الرسمي".

ثم تحدث ناتشو أيضًا:" اكتشفت ذلك قبل يومين. لم يقل أي شيء لنا، لكن في غرفة خلع الملابس كانت لدينا شكوك".

لذا ظهور بنزيما ضمن الإعلان الرسمي للقميص الجديد لريال مدريد، يؤكد أن شركة "Adidas" لم تكن على علم أيضًا برحيل الفائز بالكرة الذهبية عن سانتياجو برنابيو.